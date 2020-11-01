Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı! Kamu yatırımlarında artış sürecek

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları alanındaki hedeflere de yer verildi. Programa göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Bu yıl reel olarak yüzde 1.1 yükselmesi beklenen söz konusu yatırımların gelecek yıl da yüzde 13.2 artacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49.7'sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27'sinin yerel yönetimler, yüzde 22.7'sinin işletmeci KİT'ler, yüzde 0.1'inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0.6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.