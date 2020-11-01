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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 08:22
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    • 01.11.2020 08:22
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    Son dakika haberleri... ile AŞ'nin () , kasım ayına ilişkin yayınladığı tarife tablosuna göre, tüm abone gruplarında fiyatlar sabit kalacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Doğal gaza zam gelecek mi?