Halkbank kredi kampanyası kapsamında alıcılarına yüzde 0.37 aylık faizle kredi veriyor. Bankanın şirketlere sunduğu bu kredi kampanyasında sağladığı bu imkan çok rakamda esnaf için can suyu anlamına geliyor. Senelik yüzde 4.5 oranıyla sağlanan kredi için Halkbank'ın sunduğu vade oranı ise 60 ay. Halkbank'ın bu kredi kampanyasında sunulan en ehemmiyetli kredi özelliğinden birisi de yüksek kredi limiti. 6 ay geri ödemesiz 25 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisinin başvuruları internet üzerinden alınıyor. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru koşulları nedir?
BİLGİLENDİRME
Söz konusu kredi paketine başvuru yapacak vatandaşlar için bilgilendirme metni şu şekilde:
" Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.
Esnaf Destek Paketi Örnek Taahhütnamesi şu şekilde:
COVID-19 salgını nedeniyle işlerim zarar görmüş durumdadır. Bankanızca esnaf ve sanatkarlara destek olunması amacıyla uygulamaya konmuş olan Esnaf Destek Paketi kapsamında İşletme Kredisi ve/veya Paraf Esnaf Kart ürünlerinden yararlanmak istiyorum
"Faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmaktayım. Esnaflık faaliyetimi sürdürmekte olduğum aynı meslek kolunda, tacir olmamı gerektirecek başka bir işle iştigal etmemekteyim ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi değilim. Aynı meslek kolunda, diğer oda, borsa, meslek kuruluşlarına üye değilim ve tacir, sanayici vb. sıfatlara sahip bulunmamaktayım.
Bu taahhütnamede belirtmiş olduğum hususların doğruluğunu, aksi halde, kredi kullandırımı gerçekleşmiş olsa dahi yararlanmış olduğum Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteğinden yoksun kalacağımı, kredi kullandırım tarihinden itibaren kullandığım kredilere Bankanızca KOBİ segmentte yer alan firmalara uygulanan tabela kredi faiz oranının uygulanmasına rıza gösteriyorum"
Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf kredisi başvurunuz ile birlikte Paraf Esnaf Kart başvurunuz da alınmaktadır.
Müşteri İlişkileri Yöneticimiz kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçsin."
BAŞVURU FORMU
Halkbank destek kredisine başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:
https://www.halkbankkobi.com.tr/EsnafKredisi.aspx
Linki kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru formunu doldurun ve müracaatınızı yapın.
BAŞVURU EVRAKLARI
Başvuruda istenen evraklar ise şu şekilde:
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.