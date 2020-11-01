Halkbank kredi kampanyası kapsamında alıcılarına yüzde 0.37 aylık faizle kredi veriyor. Bankanın şirketlere sunduğu bu kredi kampanyasında sağladığı bu imkan çok rakamda esnaf için can suyu anlamına geliyor. Senelik yüzde 4.5 oranıyla sağlanan kredi için Halkbank'ın sunduğu vade oranı ise 60 ay. Halkbank'ın bu kredi kampanyasında sunulan en ehemmiyetli kredi özelliğinden birisi de yüksek kredi limiti. 6 ay geri ödemesiz 25 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisinin başvuruları internet üzerinden alınıyor. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru koşulları nedir?