Orta ve dar gelirli vatandaşlara çekilişsiz 240 ay taksitle 1+1, 2+1, 3+1 ev müjdesi!

13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşması gerekir.
TOKİ'den Ev Fırsatı
Açık satış duyurusunda bulunan TOKİ, kurumsal internet sitesinden şartları yayınladı. Şartların karşılanması halinde orta ve dar gelirli kişiler; ev sahibi olabilecekler. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.
Sonrasında ise;
Bursa,
Afyonkarahisar,
Denizli,
Ankara,
Çorum,
Aksaray,
Hatay,
Kastamonu,
Mersin,
Kars,
Rize,
Zonguldak
Tokat
TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri
Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.
TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor?
Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.
Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.
TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı
TOKİ Ev Fiyatları
ANKARA MAMAK: 260 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1.087 TL
BİNGÖL MERKEZ: BAŞLANGIÇ FİYATI 240 BİN TL - TAKSİT TUTARI 1.003 TL
DENİZLİ VE İLÇELERİ: 120.000 TL – TAKSİT TUTARI 420 TL
KARS SARIKAMIŞ: 185 BİN TL – TAKSİT TUTARI 825 TL
KARABÜK: 240.000 TL – TAKSİT TUTARI 415 TL
MERSİN GÜLNAR: 125.760 TL – TAKSİT TUTARI 419 TL
SİVAS: 146 BİN TL – TAKSİT TUTARI 610 TL
SAMSUN: 256 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1280 TL
TOKAT MERKEZ: 165 BİN TL – TAKSİT TUTARI 691 TL