Orta ve dar gelirli vatandaşlara çekilişsiz 240 ay taksitle 1+1, 2+1, 3+1 ev müjdesi!

13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşması gerekir.