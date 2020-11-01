Değerli bir yatırım aracı olan altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu merak ediliyor. Dün altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 507 bin 800 liraya çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 1 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları... Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
1 KASIM ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|498,50
|498,70
|507,00
|507,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.285,00
|3.306,00
|3.341,00
|3.362,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,00
|459,00
|462,40
|466,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.210,00
|3.230,00
|3.265,00
|3.285,00
|Yarım Ziynet
|1.605,00
|1.615,00
|1.633,00
|1.643,00
|Çeyrek Ziynet
|803,00
|808,00
|816,00
|821,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 821,00 lira, Cumhuriyet altını 3.362,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,70 yükselişle 507,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN HAFİF TOPARLANDI
Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar gerilerken, doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları hafif toparlanarak 1,885 doların üzerine döndü.
Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, Merkez Bankası (TCMB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton altın sattı. Rapora göre yılbaşından bugüne bakıldığında TCMB hala 148.7 ton ile en fazla altın alan merkez bankaları arasında yer alıyor.
Verilere göre üçüncü çeyrekte dünyada merkez bankaları 12.1 ton altın sattı bir önceki çeyrekte dünyada merkez bankalarının alımları 112 tondu. 2010 son çeyrekte merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.71 düşüşle 37.87 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.94 düşüşle 35.73 dolar,
- altın yüzde 0.98 artışla 1,885.91 dolar,
- gümüş yüzde 1.61 artışla 23.62 dolar,
- bakır yüzde 0.07 düşüşle 6,741.50 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 853.41 dolar,
- paladyum yüzde 1.41 artışla 2,229.74 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.883,58 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.883,58 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 yükselerek 507 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3024 lira, satışta 8,3357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1154 lira, satışta 8,1479 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,21'den, bileşik getirisi de yüzde 14,72'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,2944, dolar/yen paritesi de 104,64 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 kayıpla 37,75 dolardan işlem görüyor.
ALTIN NEDİR?
Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.
ALTIN NERELERDE KULLANILIR?
Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.