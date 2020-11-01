ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN HAFİF TOPARLANDI

Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar gerilerken, doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları hafif toparlanarak 1,885 doların üzerine döndü.