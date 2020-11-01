



EN ÇOK 6.757 TL

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.