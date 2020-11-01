Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emekliye 382 TL ! Yeni yılda (2021) ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak mı, tahminine göre yüzde 6 olurken, maaşlarda 382 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Peki, Emekeli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Bu     yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.



    EN ÇOK 6.757 TL
    Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.



    En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Emekliye 382 TL zam! Yeni yılda (2021) SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?