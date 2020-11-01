Dev projede sona doğru! Mesafeyi 50 kilometre kısaltacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilen ancak arazi sahipleri tarafından kamulaştırma bedellerine yapılan itirazlar nedeniyle yapımına 2017 yılında başlanan yol için daha sonra Kamu İhale Kurumu aldığı kararla itirazları reddedip 58 milyon 730 bin 650 TL bedelle sözleşme imzalayarak yüklenici firmaya yer teslimini yapmıştı.