Denemelik yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! Oldukça para kazanıyor! Girişimcilik dehası

Odunsu yapıdaki çam kozalağının faydaları çok az kişi tarafından bilinir. Oysaki çam kozalağından sadece süs için değil, sağlığınız için de faydalanabilirsiniz. Çam kozalağı, öksürükte, balgam, bronşit gibi hastalıklarda şifa sunmaktadır. Özellikle astım rahatsızlıklarında, tedavi edici bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda ülkemizden girişimcilik örneği haberi geldi. Uzun emekler sonucunda dağlık ve ormanlık alanlardan toplanan çam kozalağını işledikten sonra yapılan turşu, Eskişehir'de çok ilgi görüyor. Kentte bulunan her turşucuda satılmayan, son birkaç yıldır süs olarak bazı turşucularda bulunmasına rağmen ilgi görmeyen kozalak turşusu, pandemi sürecinde bir hayli değere bindi.
"DENEMELİK YAPMIŞTIK, ŞU AN HER İSTEYENE VEREMİYORUZ"
Ünal Atalay, 2 yıl önce denemek üzere başlattığı çam kozalağı turşusu hakkında konuştu. Atalay, "Bursa Gemlik ilçesine yakın Gedelek köyümüz var. Bu köyün dağlarına çıkarken, bu çam kozalağı ilgimizi çekti. Daha sonra bunun faydaları hakkında araştırma yaptık ve çok faydalı olduğunu öğrendik. Bunu nasıl turşu yapabiliriz diye aramızda konuştuktan sonra denemelik olarak bir kavanoz turşu yaptık. Yaptığımız kozalak turşusunun tadı da çok hoş oldu. Birkaç kavanoz daha yaptık ve dükkanımıza süs olarak koyduk. Ama kimse pek bilmediği için sormazdı bile. Pandemi geldiği zaman zaten turşu satışlarımız yükseldi. Bu arada birileri bu kozalak turşusunun faydaları hakkında haber yapmış ve vatandaşlar da onu görünce artık kuyruk oluşturmaya başladı. Son 2 yılda satamadığım üründen daha fazlasını 3 ayda sattık. Artık her isteyene veremiyoruz. Biz sadece 4-5 kavanoz getirebiliyoruz. Müşterileriz, 'ben numaramı vereyim, parasını vereyim' diyor. Ancak biz bunu yapmıyoruz. Zaten çok getiremiyoruz. Gelen müşterimize elimizde olanlardan veriyoruz" şeklinde konuştu.
"KİLOSUNU 35-40 LİRADAN SATIYORUZ"
Çok zahmetli ve uzun süreçlerden sonra elde edilebilmesi nedeniyle çam kozalağı turşusunun fiyatı da hayli pahalı oluyor. Fiyatlar hakkında bilgi veren Atalay, "Bu çam kozalağının toplanması çok zor bir iştir. Gedelek'in dağlarına, tepelere kadar çıkarak topluyoruz. Yılın belli bir zaman diliminde belediye bu bölgelere girme izni veriyor. Bu süreçte gidip toplamak zorundayız. Ancak her zaman istediğimiz ürün toplayamıyoruz. Çam kozalağı ağaçtan düşmeden, ama düşmeye yakınken toplanması gerekiyor. Ağaçtan düştükten sonra bunu işimize yaramaz. Topladıktan sonra da bekletmemiz lazım. Hemen turşu suyuna basmamız gerekiyor. Beklerse ürün kuruyor ve faydası kalmıyor. Yani anlayabileceğiniz oldukça uzun emekler gerektiren bir iştir bu çam kozalağından turşu elde etme işi. Bu nedenle fiyatlar da pahalı oluyor. Şu an kalitesine göre kilosunu 35-40 lira arasında satıyoruz. Bu da diğer turşuların fiyatlarının 2 katı oluyor yani" diye belirtti.
''BUNUN MEYVESİ YENMEZ, SADECE SUYU İÇİLİR"
Çam kozalağından elde edilen turşunun tüketilmesi hakkında da konuşan Atalay, "Kozalak turşusunun tadı biraz acı oluyor. Bu nedenle biz bilerek tuzu ve sirkeyi biraz fazla katıyoruz. Genelde sabah ve akşam bir bardak suyun içerisine iki çorba kaşığı atanlar var. Tadını beğenip içerisine bal ekleyip tüketenler var. Salatalıklara katanlar oluyor. Sadece suyunu içenler oluyor. Yani vatandaşlar kendi zevkine göre bunu tüketebilir. Ancak burada bir diğer önemli nokta ise, bu çam kozalağı meyvesi yenmez. Bir salatalık turşusunun suyunun yanında salatalığı da yiyebildiğimiz gibi bu kozalağı yiyemeyiz. Bunun sadece suyunu içilmeli" dedi.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Yaptığı araştırmalar doğrultusunda çam kozalağının faydaları hakkında bilgi edinen Atalay, faydalarını şöyle belirtti:"Çam kozalağı turşusu, solunum ve akciğer rahatsızlıkları, öksürük, tıkanma, astım rahatsızlığı ve balgam çıkarma gibi hastalıklarda oldukça etkili. Eğer sigara kullanıyorsanız, ciğerlerinizi temizlemek için de birebir olan bir üründür."
AKCİĞERİ TEMİZLİYOR
Çam kozalağı akciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudun gerekli olan mineralleri karşılayamamasından dolayı akciğer rahatsızlıklarına neden olan ve sigara gibi zehirli dumanların kalıcı zararlarını ortadan kaldırır. Bugün birçok doktor, uzman ve bilim insanları çam kozalağının işlenmesi, yağının çıkarılması ya da reçel yapılarak tüketilmesi halinde sağlıklı bir kış geçirileceğini belirtmektedirler. Bağışıklığı artıran bir etkiye sahip olan çam kozalağı, nadir bulunan özel bileşenleri içeriğinde barındırmaktadır.
SAÇLARI CANLANDIRIYOR
Çam yağının saçlara sürülmesiyle saç köklerinin beslendiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Özellikle kadın ya da erkeklerin saç dökülmesi şikayetlerinde çam kozalağı yağı, etkili bir formül olarak kendini kanıtlamaktadır. Böylece dökülen saçların yerini, yeni saçlar alarak çam kozalağı, birçok mucizevi şifasını ortaya koymaktadır.
DİŞ AĞRISINI GEÇİRİR
Çam kozalağı eğer sirkeyle karıştırılıp gargara yapılırsa, diş ve dişeti ağrılarına iyi gelir. Plakları temizler ve dişleri rahatlatır. Bir fincan zeytinyağı, 60 gram çam fıstığı, 35 gram balmumu eritilerek sıcaklığını yitirdiğinde yaralara sürülmesi, hücreyi ve deriyi besleyerek hızlı bir şekilde yaraların kapanmasını ve kabuk bağlamasına yardımcı olur.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
- Çam kozalaklarında bulunan pinen, solunum kaynaklı sorunların tedavisinde kullanılır.
- Öksürme, bronşit, boğaz ağrıları, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edicidir.
- Akciğeri temizler, nefes almada çekilen rahatsızlıkları giderir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar.
- Psikolojik sorunlardan kaynaklı salgılanan hormonlarda kişinin daha rahat hissetmesini sağlar.
- Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarına çözüm getirir.
- Odaklanma kabiliyetini artırır.
SUYUNUN HAZIRLANIŞI
5 adet çam kozalağı doğranır. Ardından birkaba ya da geniş hacimli bir su dolu kaseye koyulur. 24 saat bekletildikten sonra yarım saat kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra bal veya şekerle tatlandırılmalıdır. Sonrasında rahatlıkla günde bir çay bardağı tüketilebilir.
GÜNDE BİR BARDAK YETERLİ
Çam kozalağı suyunun fazla tüketilmesi yarardan çok zarar verebilir. Bu yüzden çam kozalağı reçeli, çayı ya da suyunun içilmesi, günlük bir bardağı geçmemelidir. Öte yandan olgunlaşmamış kozalak mide sindirimi için olumlu bir tepki vermez, bu nedenle mide rahatsızlıklarına yol açabilir.