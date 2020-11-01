Migros 1 Kasım - 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu! 5M Migroskop kataloğu...

Migros 1 Kasım - 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Migros 1 Kasım - 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda gıdadan elektroniğe, temizlik ürünlerinden giyime, mutfak gereçlerinden pişirme ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok üründe uygun fiyat var. Migros 1 Kasım - 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunu haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz. İşte 5M Migroskop kataloğu...
MİGROS 1 KASIM - 11 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
Pastacılık malzemeleri
İçecek kampanyaları
Mehtap pişirme grubu
Cep telefonlarında kampanyalar
Beyaz eşya indirimleri
Meyve sebze kampanyaları
Atıştırmalık ürün indirimleri
Şarküteri ürünlerinde fırsatlar
Et ürünlerinde fırsat