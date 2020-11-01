ilindiği üzere asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, TCMB, TÜİK, TİSK, Türk İş asgari ücret zam teklifi var mı?