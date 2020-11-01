Bu tarihe kadar geçerli... Kasım 2020 Fiat araba kampanyaları avantajlı şartlarla 43000 TL peşinatla otomobil alın!

Kasım ayının başında vatandaşlar tarafından otomobil kampanyaları yakından takip ediliyor. Yaşanan gerilimli ortamın etkisi ve covid-19 salgınının oluşturduğu gergin piyasalar nedeniyle araç satışları ve otomotiv sektöründe üretim hızı kesildi. Finans şirketleri üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredi desteği oluşturan dev otomotiv markaları bu şekilde satış rakamlarında artış sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda en fazla otomobil satan marka olan Fiat devreye girdi. Fiat, 2020 model güncel sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ayın sonunda Resmi Gazete'de duyurulan ÖTV güncellemesi sonrası sıfır araba fiyatlarında değişiklik yaşandı. İşte yeni Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin fiyat listesi...
FIAT OTOMOBİL KAMPANYALARI
Şimdi Egea Hatchback 128.900 TL'den başlayan fiyatlarla!
128.900 TL, Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Kampanya 02.09.2020-01.10.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Egea Hatchback 43.000 TL Peşin, Aylık 2.820 TL Taksitle
Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 90.900 TL tutarında, 48 ay vade, 1,46% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.
Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
FIAT TARİHÇE
1899 yılının yaz aylarında Turin'deki, İtalya'nın tek otomobil fabrikasında, toplamda 150 işçiyle 3½ beygir gücünde sadece 24 otomobil üretilmişti.
Bu ilk dönem vizyonerlerinin duydukları heyecan sayesinde, onların miras bıraktığı tutku, bilgi birikimi ve deneyimi temel alan 7 fabrikası, 50.000'den fazla çalışanıyla Fiat bugün en büyük otomobil üreticilerinden biri oldu. 100 yılı aşkın bu tecrübe ile klasik 500'den yeni 124 Spider'a kadar birçok model ortaya çıktı. Fiat'ın tarihini oluşturan bu yapıtaşlarının her biri, Fiat markasını anlatan Fiat Heritage projesinin ortaya çıkmasını sağladı.