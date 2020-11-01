Varır, "Bıttımın meyvesi her yıl eylül ayında hasadına başlanır ve ekim ayına kadar sürer. Her yıl 15 ton bıttım sabunu üretiyorum. Ürettiğimiz sabunu tamamen doğal ortamlarda yapıyorum. 4 aşamadan geçtikten sonra bıttım sabununa dönüşüyor. Yaklaşık 6-7 saat kaynayan bıttımlardan çıkan köpükleri alarak farklı kazanlara koyuyoruz ve buradan en son olarak son kazan değimiz yere koyuyoruz ve burada ise yaklaşık 2 saat kaynayan bıttım sabunu şekillenmeye başlıyor ve soğutma işlemine geçiyoruz. Soğutma işlemi bitmesinin hemen arından sabunumuzu kalıplara koyarak kurumasını bekliyoruz ve yaklaşık bir ay sonra satılması için vitrinlerin yerini tutuyor. Bir hayli meşakkatli olan işimizin son yılda meyvesini alamaya başladım" diye konuştu.