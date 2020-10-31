İlk endüstriyel bulut platformu yerli otomobilde kullanılacak. Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması, desteklenmesi sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni omuzlayan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu örneğinde olduğu gibi meslek kuruluşları ile devletin katılım sağladığı, firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak.