Depremin hemen ardından İstanbul ve Ankara'dan İzmir'e iki ek sefer düzenleme kararı alan THY, deprem nedeniyle 30 Ekim ve öncesi satın alınan İzmir varışlı ve çıkışlı biletlerin 6 Kasım tarihine kadar ücretsiz değişiklik veya iade edilebileceğini açıkladı

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE

THY'nin alt markası Anadolujet'te aynı şekilde biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade edilebileceğini açıkladı. Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle, İzmir çıkışlı ve varışlı 30 Ekim 2020 tarihinde bileti olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve açığa alma imkanı sunulmaktadır"denildi.

İZMİR'İN YANINDAYIZ

Sunexpress Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İzmir'in havayolu olarak bu zor zamanlarda da İzmir'in yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu üzücü felaket nedeniyle, 4 Kasım 2020 saat 23:59'e kadar gerçekleştireceğimiz İzmir kalkışlı ve varışlı uçuşlarımıza rezervasyonu olan yolcularımıza ücretsiz bilet değişikliği imkanı sunuyoruz."denildi