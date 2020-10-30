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    • Ekonomi
    • 31.10.2020 02:03
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    • 31.10.2020 02:03
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    SON DAKİKA: 'ndan açıklaması! Bilet değişiklikleri ücretsiz yapılacak

    Son dakika haberleri... 'de yaşanan in ardından başta ( ) olmak üzere İzmir'den sefer yapan havayolu şirketleri bilet değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı

    THY'den İzmir açıklaması! Ücretsiz olacak

    in hemen ardından ve 'dan 'e iki ek sefer düzenleme kararı alan , deprem nedeniyle ve öncesi satın alınan İzmir varışlı ve çıkışlı biletlerin 6 Kasım tarihine kadar ücretsiz değişiklik veya iade edilebileceğini açıkladı

    ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE

    THY'nin alt markası Anadolujet'te aynı şekilde biletlerin ücretsiz değişiklik ve iade edilebileceğini açıkladı. Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise "30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle, İzmir çıkışlı ve varışlı 30 Ekim 2020 tarihinde bileti olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve açığa alma imkanı sunulmaktadır"denildi.

    İZMİR'İN YANINDAYIZ

    Sunexpress Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İzmir'in havayolu olarak bu zor zamanlarda da İzmir'in yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu üzücü felaket nedeniyle, 4 Kasım 2020 saat 23:59'e kadar gerçekleştireceğimiz İzmir kalkışlı ve varışlı uçuşlarımıza rezervasyonu olan yolcularımıza ücretsiz bilet değişikliği imkanı sunuyoruz."denildi

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türk Hava Yolları'ndan İzmir açıklaması! Bilet değişiklikleri ücretsiz yapılacak