Başkan Erdoğan imzaladı! Konut sahipleri dikkat! Yeni sistem geliyor

VERGİLERE ÇEKİDÜZEN

Programda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gayrimenkuller üzerinden alınan vergileri diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesini dikkate almak suretiyle yeniden değerlendireceği de kaydedildi. Buna göre, kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi kapsamında, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

TEK KOORDİNAT SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Türkiye'de tek koordinat sistemine geçecek. Buna göre 22.3 milyon parselin güncelleme işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla birlikte ülke genelinde toplam 58 milyon parselin tek koordinat sistemine geçilmesi sağlanarak Kadastro Modernizasyon Projesi tamamlanacak.