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    • Ekonomi
    • 31.10.2020 12:35
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    • 31.10.2020 13:09
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! ve de indirim kapıda!

    Son dakika haberleri... Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre pazartesi günü e 16 kuruş, e ise 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

    Araç sahiplerine müjde! İndirim kapıda!

    Dünyadaki gelişmeler ışığında indirim ve zam gelen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim yolda.

    BÜYÜK İNDİRİM YOLDA
    Milliyet'te yer alan habere göre, pazartesi günü e 16 kuruş, e ise 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

    EN SON 24 EKİM'DE İNDİRİM GELMİŞTİ
    Benzine son olarak 24 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmişti. Pompa fiyatlarına yansıyan indirim 12 kuruş olarak gerçekleşmişti.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde indirim kapıda!