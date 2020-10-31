Dünyadaki gelişmeler ışığında indirim ve zam gelen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim yolda.

BÜYÜK İNDİRİM YOLDA

Milliyet'te yer alan habere göre, pazartesi günü benzine 16 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

EN SON 24 EKİM'DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzine son olarak 24 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmişti. Pompa fiyatlarına yansıyan indirim 12 kuruş olarak gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.