



ECB'nin kararı sonrası, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. Borsa İstanbul ise güne düşüşle başladı ve küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izledi. Uzmanlar bu tür dalgalı dönemlerde sakin kalınması gerektiğini ve panik satışlarıyla zararın artabileceğini belirtiyor.

