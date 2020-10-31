Sıfır otomobil fiyatlarında sonbahar fırsatları sürerken araba almak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Bu bağlamda arabaların fiyat listeleri, araç almayı isteyenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere firmalar Ekim ayı fırsatlarını tek tek açıklamıştı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat 500x, Hyundai i10, Ford Puma, Citroen C3, Citroen C5 Aircross SUV, Toyota C-HR, Mini Cooper SE, Ford Puma marka arabaların fiyatları inceleniyor. Ayrıca seçili Citroen modellerine sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleriyle sahip olunabiliyor.

CİTROEN SONBAHAR FIRSATLARI

Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor. Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine yüzde sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.