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    • Ekonomi
    • 31.10.2020 Gazete
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    İşsizlere-çalışanlara ödeme 5 ’da

    Aile, Çalışma ve , Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 'da hesaplara yatırılacağını söyledi.

    İşsizlere-çalışanlara ödeme 5 Kasım’da
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 5 'da hesaplara yatırılacağını söyledi. Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği, vatandaşların hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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    Haberler Ekonomi İşsizlere-çalışanlara ödeme 5 Kasım’da