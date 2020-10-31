İşsizlere-çalışanlara ödeme 5 Kasım’da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını söyledi. Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.