En alternatif kredi faizi veren banka değişiyor. İş Bankası, TEB, Denizbank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları bu bağlamda vatandaşlar tarafından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bankalar çeşitli dönemlerde yeni fırsatlar sunarak kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Banka banka son durumu haberimizin içerisinde sizler için derledik.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35