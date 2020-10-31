Mahkemeden flaş karar! 2 maaş birden alabilirsiniz! Dul ve yetim aylığı...

Hiçbir geliri olmayan Sadet Akar'a eşi ölünce 'dul', babası ölünce de 'yetim' aylığı bağlandı. SGK, 'iki aylığı birlikte alamazsın' diyerek Akar'ın 'yetim' aylığını kesti ve o güne kadar ödenen parayı da faiziyle geri istedi. SGK'nın 32 bin lira borç çıkardığı Akar mahkemeye başvurdu.

Dava devam ederken Akar, SGK'ya borçlu olarak öldü. Ölümünden sonra mahkeme Akar'ı haklı bularak, geliri olmayan kadınların hem dul hem de yetim aylığını alabileceğine hükmetti. SGK'ya 32 bin lira borçlu ölen Akar, davayı kazanınca 50 bin lira alacaklı oldu.