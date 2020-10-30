Verimliliğe yönetim kurulu dopingi

Yönetim kurullarının verimli olması ve dünyadan en iyi uygulamaları benimsemeleri hedefiyle, 2017 yılının Aralık ayında kurulan Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin (YÜD) Başkanı Mehmet Sami, şirketlere sürdürülebilir artı değer kazandırılması ve işletmelerin öngörülebilir gelecekteki yönetsel beklentilerinin gözetilmesi ve desteklenmesi için bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Derneğimizin temel amaçlarından biri stratejik düşüncenin, iyi kurumsal yönetimin, bağımsız rasyonel tartışmanın gerçekleştirilebildiği yönetim kurullarının önemini vurgulayarak şirket verimliliğinin önünü açmaktır. Bu bağlamda liyakate dayalı, bağımsız ve etkin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek için gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız" dedi. Sami, derneğin pandemi döneminde organize ettiği webinarlarla ekonomi ve iş dünyası ile doğrudan ilişkilerini etkinlikle sürdürdüğünü kaydetti.