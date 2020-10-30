Türk lezzetleri dünyaya açılıyor

Türk Şef Sidar Budak, markasını yurt dışında büyütmeye devam ediyor. Türkiye'de 10, Arabistan'da 4 steak house açan Budak, yeni yatırım için düğmeye bastı. Yeni yatırımın Özbekistan'da olacağını söyleyen Budak, şöyle konuştu: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te büyük bir üretimhane kurarak, burada Beeves Grill&Brassaire konseptiyle hizmet veren restoranlar, patisserie dükkanları açacağız, satış zincirleri oluşturup, zincir marketlerde satılmak üzere ekşi mayalı ekmekler, çiğ hamburger ve et paketleri yapacağız. Ayrıca bölgeye tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak yeni yatırımlar yapacağız, bunun için 2 milyon dolarlık bir bütçe ayırdık."