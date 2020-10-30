Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    dünyaya açılıyor

    , markasını yurt dışında büyütmeye devam ediyor. 'de 10, 'da 4 açan Budak, yeni yatırım için düğmeye bastı.

    Türk lezzetleri dünyaya açılıyor

    Türk Şef Sidar Budak, markasını yurt dışında büyütmeye devam ediyor. 'de 10, 'da 4 açan Budak, yeni yatırım için düğmeye bastı. Yeni yatırımın Özbekistan'da olacağını söyleyen Budak, şöyle konuştu: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te büyük bir üretimhane kurarak, burada Beeves Grill&Brassaire konseptiyle hizmet veren restoranlar, patisserie dükkanları açacağız, satış zincirleri oluşturup, zincir marketlerde satılmak üzere ekşi mayalı ekmekler, çiğ hamburger ve et paketleri yapacağız. Ayrıca bölgeye tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak yeni yatırımlar yapacağız, bunun için 2 milyon dolarlık bir bütçe ayırdık."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Türk lezzetleri dünyaya açılıyor