Turizm verilerinde koronavirüs etkisi | Temmuz-Eylül 2020 dönemi turizm istatistikleri belli oldu

Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), III. Çeyrek, 2020





GECELİK ORTALAMA HARCAMA 61 $ OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 $ oldu.



ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %74,1 AZALDI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların %79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, %21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



BU ÇEYREKTE YABANCI ZİYARETÇİLER ÜLKEMİZİ %74,9 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA ZİYARET ETTİ

İkinci sırada %15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.