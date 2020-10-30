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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 12:25
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    • 30.10.2020 12:25
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    Turizm verilerinde koronavirüs etkisi | Temmuz-Eylül 2020 dönemi turizm istatistikleri belli oldu

    haberine göre 2020 yılının 3. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre üçüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre turizm gelirleri yüzde 71,2 oranında azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolara geriledi.

    Turizm verilerinde koronavirüs etkisi

    Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, %28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

    Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin $'ını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

    Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020

    Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması %82,6, tur hizmetleri harcaması %78,8 ve paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %77,2 azaldı.

    Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), III. Çeyrek, 2020


    GECELİK ORTALAMA HARCAMA 61 $ OLDU
    Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 $ oldu.

    ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %74,1 AZALDI
    Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların %79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, %21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

    BU ÇEYREKTE YABANCI ZİYARETÇİLER ÜLKEMİZİ %74,9 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA ZİYARET ETTİ
    İkinci sırada %15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

    Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler (%)*, III. Çeyrek, 2020

    (*): Oranlar beraberinde giden kişi hariç hesaplanmıştır.

    TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %89,8 AZALDI
    Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %89,8 azalarak 126 milyon 79 bin $ oldu. Bunun 119 milyon 604 bin $'ını kişisel, 6 milyon 476 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

    Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2020

    YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2019 YILI III. ÇEYREĞİNE GÖRE %93,1 AZALDI
    Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 $ olarak gerçekleşti.
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    Haberler Ekonomi Turizm verilerinde koronavirüs etkisi | Temmuz-Eylül 2020 dönemi turizm istatistikleri belli oldu