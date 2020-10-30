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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 12:10
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    • 30.10.2020 12:12
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    Bakan duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

    Bakan Pekcan duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzatıldı

    Ticaret Bakanı , "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

    Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

    Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını belirtti.

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    Haberler Ekonomi Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzatıldı