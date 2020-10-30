Haberiniz olmadan paranız azalabilir! Birikimi ve borcu olanlar dikkat! İcralık olmuş olabilirsiniz

Borcunuz varsa aman ertelemeyin hiç ummadığınız anda bankada olan paranıza el konulabilir. Vergi borçları başta olmak üzere buna benzer birçok borcun ödenmesi için sürekli ödemeler yapılması şartı bulunmaktadır. Borçlar düzenli ödenmediği takdirde borcu bulunan vatandaşların yasal takibe girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Borçlu kişi ödemek zorunda olduğu borcunu herhangi bir nedenden dolayı ödemezse icralık olur. Alacaklı kişi ya da kurum, İcra ve İflas Kanunundan yararlanarak; borçlu kişiden hakkı olan miktarı alabilmek için İcra Mahkemelerine dava başvurusunda bulunabilir. Borcu olan kişiler, icra sorgulama hizmetinden yararlanarak icralık olup olmadıklarını öğrenebilir ya da icra durumlarının takibini yapabilir.
E-Haciz İşlemleri Nedir? Nasıl Uygulanır?
Vergi borçları başta olmak üzere buna benzer birçok borcun ödenmesi için sürekli ödemeler yapılması şartı bulunmaktadır. Borçlar düzenli ödenmediği takdirde borcu bulunan vatandaşların yasal takibe girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Fakat, bankalar ile özel şirketler arasında e-haciz işlemlerinin uygulanması noktasında birtakım farklılıklar yer almaktadır. Bu noktada, elektronik haciz işlemlerinin normal haciz işlemlerine göre daha farklı olduğu bilinmektedir. Elektronik hacizde icra takip işlemleri; icra dairesi yerine vergi dairesinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden, haciz işlemlerinin yapılması noktasında vatandaşlar için belirgin farklar yer almaktadır. E-haciz işlemlerinde normal haciz işlemlerinin tam aksine eve haciz memurunun gelmesi mümkün değildir.
E-haciz işlemlerinin uygulanmasının belirli prosedürleri bulunmaktadır. Devlet kurumlarının borçlu kişileri belirlemesinin ardından Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiş borçlar kapsamında mevcut hesaplar içerisinde yer alan haciz işlemleri; e-haciz uygulaması kapsamında yer almaktadır. Borçlu olan bireylerin borçlu oldukları tutarlara göre banka hesaplarına e-haciz işlemi uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, borçlu bireyin banka hesabındaki paraya bloke konmaktadır. Ancak, haciz işlemlerine konu olan borçların 15 gün içerisinde ödenmesiyle beraber uygulanan icra işlemleri iptal olmaktadır. Buna ek olarak, borcun en az yüzde 20'sinin ödenmesi halinde borcun geri kalanı için taksitlendirme imkanı uygulanmaktadır.
E-Haciz Uygulaması Nedir?
E-haciz; elektronik haciz olarak geçmektedir. Günümüzde birçok kişinin devlete borcu bulunmaktadır. Bu borçların belirli zamanlarda ödenmemesi halinde borçlunun banka hesaplarına bloke konulmaktadır. Birçok kişinin kabusu olan elektronik haciz; borçlunun mevcut banka hesabındaki parayı kullanamaması olarak bilinmektedir. Borçlu kişinin banka ve maaş hesaplarına uygulanan blokenin kaldırılması için birtakım işlemler yapmak gerekir. E-haciz uygulamasının kapsamı oldukça geniştir. Para, altın, fon, hisse senedi gibi banka ortamında bulunan yatırımın bu vasıta ile el konulması anlamına gelmesinden dolayı önem taşımaktadır.
SADECE DEVLETE AİT BORÇLAR
E-devlet üzerinden yapılan haciz sorgulamaları, sadece maliye bakanlığını kapsamaktadır. Özel kurum borçları, banka borçları ve diğer borçlar e-haciz kapsamına girmez. Üzerinizde haciz olup olmadığını anlayabilmeniz için, banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp, bunu öğrenebilirsiniz. Özel haciz işlemleri, e-devlet üzerinden sorgulanamaz.
E-HACİZ NASIL KALDIRILIR?
E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce bu süreci durdurmak için size bildirilen 7 günlük süre içinde ödeme yapabilir ya da borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Eğer banka hesabınızdaki mal varlığınıza haciz geldiyse banka ile anlaşarak taksitlendirme yapabilir ve bu şekilde haczi kaldırabilirsiniz. Herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde borcunuza istinaden haciz işlemi gerçekleştirilir. E-haciz uygulaması ile gayrimenkullere de haciz konulabilir.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI İLE HACİZ SORGULAMA
İcra dairelerinde Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi kullanılmaktadır. UYAP sisteminden yararlanabilmek için, borçlu kişinin UYAP SMS bilgi sistemine kayıt olması gerekir. Kişi, kendi ismine kayıtlı olan GSM hattı ile abone olduktan sonra T.C. Kimlik numarasını yazıp 4060'a mesaj göndermelidir.
2. E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA
e-Devlet sistemi üzerinden yapılan haciz sorgulama işlemi UYAP sistemi ile benzerlikler gösterir. İnternet üzerinden erişim sağlayacağınız e-Devlet sistemi için şifre edinmiş olmanız gerekir. Borcu olan kişi ilgili adımları takip ederek haciz sorgulama işlemini gerçekleştirebilir:
e-Devlet ana sayfasını açın ve giriş ekranına gelin. Ekranda çıkan yöntemlerden birini kullanarak sisteme giriş yapınız.
Adalet Bakanlığı için ayrılmış olan bölüme tıklayınız. Kurumun hizmetlerini listeleyiniz.
UYAP Hizmetleri başlığı altında bulunan Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama bağlantısına tıklayınız. Bu şekilde davalarınızı hızlı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.
E-HACİZ NEDİR? NASIL SORGULANIR?
Kişinin bankadan kredi çekmesi ve borcunu ödememesi halinde e-haciz işlemleri başlar. Borç miktarı hakkında ödeme emri çıkarılarak kişi uyarılır. 7 iş günü içinde borç ödenir veya taksitlendirme yapılır. Borçlu, miktarı yine ödemezse; banka hesabındaki mal varlığına haciz işlemi uygulanır. Borçlu kişiler ödemelerini yapmalı ve adlarına açılan haciz işlemlerini kontrol etmelidir. E-haciz sorgulamak için:
E-devlete giriş yaparak "Hizmet" listesine tıklayınız.
-"Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" bağlantısına tıklayınız.
Adınıza kayıtlı olan araçlara ve banka hesaplarına uygulanan e-haciz işlemlerini görebilirsiniz.