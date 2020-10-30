Başvuru şartları şu şekilde belirlendi;

Söz konusu projeler kapsamında, satışa çıkarılacak olan konutlar için her hane halkı bir başvuruda bulunacaktır. Bu bakımdan kişinin kendisi, eşi ve velayeti altında çocukları adına, tek bir başvuru yapılmaktadır. Aynı hane halkı içinde farklı başvurular değerlendirmeye alınmaz, geçersiz kabul edilir.

Başvuru ve satın alma sözleşmesinin imzalandığı tarih kapsamında kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altında olan çocukları üzerine tapuya kayıtlı olan kat irtifaklı, kat mülkiyetli, bağımsız bir bölümün ya da müstakil bir konutun bulunmaması gerekmektedir. Fakat kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ya da velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile birlikte hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışındadır. Kişinin anne ve babasına ait olan tapu kapsam dahilinde değildir.

Kişinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların daha önce TOKİ tarafından satılan bir konutu çekiliş ya da diğer satın alma yöntemleri alma almamış olmaları gerekmektedir.

Satış işlemleri esnasında konut alıcısı olan kişi, kendisine, eşine ve velayeti altında olan çocuklarına dair tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme vekaleten yapılacağı durumlarda, adına sözleşmeyi imzalayacak olan kişi için adıma gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya yetkilidir ya da adıma gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir ifadesini içerecek olan noter onaylı vekaletname ve vekil olan kimsenin de nüfus cüzdanı olması gerekmektedir. Vekalet dışında, söz konusu proje için başka isimler imza atamamaktadır.

Başvuru yapan adayların, projenin bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekmektedir ve ikametlerinin de projenin bulunduğu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun dışında, 1 yıldır ikameti bulunmayan iller ya da ilçeler için başvuru yapılmayacaktır.

Başvuru yapacak kişinin başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olması, alt gelir konut grubu için ise 25 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir, üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Aylık hane halkı geliri en fazla 5.500 TL olmalıdır. Bunun dışında kalan ve daha yüksek hane halkı gelirine sahip olan haneler başvuru yapamayacaklardır.

Hangi İllerde Projeler Var?

TOKİ tarafından yıl sonuna kadar alınan başvurular pek çok il ve ilçede geçerli bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılacak projeler şu şekilde;

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi, orta gelir, 1312 Konut

Bursa, Orhangazi ilçesi, alt gelir, 292 adet konut, 2 adet dükkan,

Denizli, Çardak ilçesi, alt gelir, 1817 adet konut, 5 adet dükkan,

Denizli, Bekilli ilçesi, alt – orta gelir, 134 konut, 1 adet dükkan,

Karabük, merkez, orta gelir, 1144 adet konut,

Kırklareli, Kavaklı beldesi, alt – orta gelir, 119 adet konut, 1 adet dükkan

Kütahya, Dumlupınar ilçesi, alt gelir, 126 konut

Mersin, Gülnar Mahallesi, orta gelir, 115 Konut

Tokat Merkez, Dedeli Mahallesi, alt – orta gelir, 436 konut

Projelerine yıl sonuna kadar uygun şartları sağlayanlar başvuru yapacaklar ve 436 TL'den başlan taksitler ile ev sahibi olabilecekler.