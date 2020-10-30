30 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 507 bin 800 liraya çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|498,50
|498,70
|507,00
|507,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.285,00
|3.306,00
|3.341,00
|3.362,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,00
|459,00
|462,40
|466,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.210,00
|3.230,00
|3.265,00
|3.285,00
|Yarım Ziynet
|1.605,00
|1.615,00
|1.633,00
|1.643,00
|Çeyrek Ziynet
|803,00
|808,00
|816,00
|821,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,70 artışla 507,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 821,00 lira, Cumhuriyet altını 3.362,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 1,70 yükselişle 507,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN HAFİF TOPARLANDI
Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar gerilerken, doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları hafif toparlanarak 1,885 doların üzerine döndü.
Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, Merkez Bankası (TCMB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton altın sattı. Rapora göre yılbaşından bugüne bakıldığında TCMB hala 148.7 ton ile en fazla altın alan merkez bankaları arasında yer alıyor.
Verilere göre üçüncü çeyrekte dünyada merkez bankaları 12.1 ton altın sattı bir önceki çeyrekte dünyada merkez bankalarının alımları 112 tondu. 2010 son çeyrekte merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.71 düşüşle 37.87 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.94 düşüşle 35.73 dolar,
- altın yüzde 0.98 artışla 1,885.91 dolar,
- gümüş yüzde 1.61 artışla 23.62 dolar,
- bakır yüzde 0.07 düşüşle 6,741.50 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 853.41 dolar,
- paladyum yüzde 1.41 artışla 2,229.74 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.883,58 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.883,58 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 yükselerek 507 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3024 lira, satışta 8,3357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1154 lira, satışta 8,1479 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,21'den, bileşik getirisi de yüzde 14,72'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,2944, dolar/yen paritesi de 104,64 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 kayıpla 37,75 dolardan işlem görüyor.