30 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 507 bin 800 liraya çıktı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?