Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3150 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,7170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7190 lira olarak belirlendi. Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6810 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek 507 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 507 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 70 milyon 483 bin 445,34 lira, işlem miktarı ise 4.155,97 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 101 milyon 474 bin 745,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor.Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 341 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşerek 11.554 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.571 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 17.828 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 gerileyişle 6.401 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1671 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları sebebiyle uygulamaya alınan tedbirlerin risk algısını yükseltmesiyle satıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Çin'in gelecek 5 yıla ilişkin ekonomik ve politik hedefleri belirlenirken, bu kapsamda ülke milli gelirinin bu yıl 100 trilyon yuana ulaşması, yeşil uygulamaların hızlandırılması ve çifte dolaşım modelinin teşvik edilmesi hedeflendi.
Reformların derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlanan toplantının ardından, Asya tarafında endekslerde satış ağırlıklı seyrin devam ettiği gözlendi.
Endekslerin negatif seyrinde, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ekonomiye etkilerine dair endişeler etkili oldu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalarak 3.228 puan oldu.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 gerilerken, sanayi üretimi eylülde yüzde 4 ile beklentilerden güçlü arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 azalarak günü 22.977 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 39.389 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 24.123 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düşüşle 2.277 puanda seyrediyor.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Çin'in gelecek 5 yıla ilişkin ekonomik ve politik hedefleri belirlenirken, bu kapsamda ülke milli gelirinin bu yıl 100 trilyon yuana ulaşması, yeşil uygulamaların hızlandırılması ve çifte dolaşım modelinin teşvik edilmesi hedeflendi.
Reformların derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlanan toplantının ardından, Asya tarafında endekslerde satış ağırlıklı seyrin devam ettiği gözlendi.
Endekslerin negatif seyrinde, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ekonomiye etkilerine dair endişeler etkili oldu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalarak 3.228 puan oldu.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 gerilerken, sanayi üretimi eylülde yüzde 4 ile beklentilerden güçlü arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 azalarak günü 22.977 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 39.389 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 kayıpla 24.123 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düşüşle 2.277 puanda seyrediyor.