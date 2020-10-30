Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3150 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,7170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7190 lira olarak belirlendi. Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6810 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?



