Tek koşulu var sonra hemen ödeme yapılıyor! Devletten ücretsiz elektrik! Kimler bu destekten nasıl yararlanabiliyor?

Devletten düzenli sosyal yardım alan kişilerin elektrik faturalarının 106 lirasını devlet karşılayacak. Faturanın daha yüksek olması durumunda kişi üzerini ödeyecek, faturanın 80 liradan daha az olması durumunda ise herhangi bir işlem yapılmayacak, yani faturası az olan kişiye para ödemesi yapılmayacak. Devlet tarafından 106 TL'ye kadar olan elektrik faturalarının ödenmesine ilişkin yardım ve destekten yararlanmak isteyenlerin birtakım şartları sağlaması bekleniyor. Bunlar arasında hane başında kişi başı gelirin asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması yani 2020 yılı için bu tutarın 701 TL ve altında olması istenmektedir. Bu şartı sağlayanlar ilgili destek için başvuru yapabilmektedir.
Kimler Bu Destekten Nasıl Yararlanabiliyor?
Dar gelirlilere yapılan elektrik faturası yardımı Mart 2019'dan itibaren düzenli olarak gerçekleşiyor. 2020'de de özellikle korona virüs sebebi ile yardımların genişliği arttırılmış bulunuyor. 2 milyondan fazla hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor.Devlet tarafından 106 TL'ye kadar olan elektrik faturalarının ödenmesine ilişkin yardım ve destekten yararlanmak isteyenlerin birtakım şartları sağlaması bekleniyor.
Bunlar arasında hane başında kişi başı gelirin asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması yani 2020 yılı için bu tutarın 701 TL ve altında olması istenmektedir. Bu şartı sağlayanlar ilgili destek için başvuru yapabilmektedir.
Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyenlerin ise ilgili şartı sağladıktan sonra ikamet ettikleri ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat gerçekleştirecekleri başvurular ile gerçekleştirilmekte olup başka bir sosyal yardım alanlar yine bu destekten yararlanabiliyor.
Ne Kadar Ödeniyor?
Destek miktarı vatandaşların 106 TL'ye kadar olan faturaları için geçerli olup bu tutar evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişebiliyor. Bu noktada 1 ya da 2 kişilik haneler için 53 TL, 3 kişilik haneler için 71 TL, 4 kişilik hanelerde 88 TL ve 5 ve üzeri haneler için 106 TL olarak ödeme yapılıyor.
Ödemeler PTT üzerinden düzenli olarak gerçekleşmekte olup sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri de geçerli kimlik kartları ile başvurularının kabul edilmesi durumunda ilgili yardımı elektrik faturasını göstererek alabiliyor.
Elektrik Faturası Maaş Alan Kişinin Üzerine Mi Olacak?
Hayır, elektrik faturası için isim zorunluluğu aranmıyor.
Ancak maaş alan kişi ayda bir kere elektrik faturası indiriminden yararlanabiliyor. Yani sosyal yardım maaşı, engelli maaşı ya da evde bakım maaşı gibi düzenli devlet yardımı alan kişinin her ay bir elektrik faturası için indirim alma hakkı bulunuyor. Faturanın maaş alan kişinin üzerine olması şartı bulunmuyor. Sistem elektrik yardımını kimlik numarasına göre otomatik olarak tanımlıyor, kişinin herhangi bir şekilde elektrik yardımı başvurusu yapmasına gerek olmuyor.