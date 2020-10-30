Evde bakım maaşı yatan iller 30 Ekim! Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 30 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ay vatandaşların hesabına yatırılıyor. Düzenli maaş alan vatandaşlar evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemini haberimizden yapabilir ve maaş yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 30 EKİM!
Evde bakım maaşı, bir evde bir kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Gerekli kriterleri karşılayanlara verilen evde bakım maaşı için ödemeler ise bugünlerde devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu ana kadar Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Erzurum, Ordu, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana ve Kayseri illeri için evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleştirdi. Henüz evde bakım maaşı ödemeleri yatırılmayan iller için ödemeler önümüzdeki günlerde devam edecek.
2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine'