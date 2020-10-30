Paranızı hemen kontrol edin özellikle 100-50 ve 20 liralar için milyonlarca TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz! Cebinizde servet var!

"PARANIN DEĞERLİ OLMASININ SEBEBİ NADİR OLMASI VE AZ BASILMASI"

Paraların maddi değerinin serisine, az basılmasına ve az bulunmasına göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen İslam Acar, "3-5 aydır doğru dürüst bir para satıp, almadım. Çünkü elimizdeki paralardan piyasada çok bulunuyor. Nadir olan parayı da kimse getirip vermiyor. İnternette eski paraların fiyatına bakıp satmaya çalışanlar da oluyor. Ama bunu bilinçsiz yapıyorlar. Bir paranın değeri nadir ve sıradan olmasıyla değişir. Paraların değeri genelde seri numaralarına göre değişir. Aynı paranın az basılan serisi diğerlerine göre daha değerli oluyor. Yani piyasada az bulunan paralar diğer paralara göre daha değerli oluyor. Örneğin bin liranın 6. emisyondan 'z' serisi değerlidir. Getirdikleri paraların değerli olduğunu zanneden çok oluyor. Bu paraların aynısını gösteriyorum ve değersiz olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

"AZ BULUNAN ESKİ 1 MİLYON 500 TL, 500 LİRA İSE 3 BİN TL"

Az bulunan serideki paraların piyasadaki diğer paralara göre oldukça pahalı olduğunu dile getiren Acar, şunları söyledi:

"Mesela bende kağıt 1 milyon var. Normalde 1 milyonu 4 TL'den satıyorum. Ama bendeki 1 milyon S21 serisinin parası. Bu seri numarası, parayı diğerlerinden değerli yapıyor. Çünkü 1 milyonluk kağıt para bu seriden az basılmış. Normal 1 milyonu 4 TL'den satarken, S21 seri nolu 1 milyonu ise 500 TL'den satıyoruz. Ama vatandaşlar eline geçen her 1 milyonu değerli zannedip satmaya çalışıyor. Elimde bir de 500 lira var. Bunun normal satışı 30-40 lira civarında oluyor. 1970'lere ait olan bu bendeki 500 lira K19 serisinden. K serisinin değeri bu parada 3 bin TL. Normale 30 TL olurken, nadir olan K serisinin değeri 3 bin TL, D serisinin değeri ise 5 bin TL'den satılıyor."

İslam Acar, eski paraların internet üzerinden de satıldığını ancak vatandaşların paraları görmeden almayı tercih etmediğini sözlerine ekledi.