Kadın erkek subay-astsubay alımı KPSS şartsız ve KPSS puanıyla! İşte muvazzaf subay alımı tarihi ve başvuru şartları

3. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.

4. Başvurduğu branş için kılavuzda uygun Tablo (TABLO 1-3) ve geçerli (2016-2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir.

5. İngilizce ve Almanca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019) dahil başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puana sahip olanlar başvuru yapabilecektir. Söz konusu dil puanı olmayan adayların başvuru yapmaması gerekmektedir.