Kadın erkek subay-astsubay alımı KPSS şartsız ve KPSS puanıyla! İşte muvazzaf subay alımı tarihi ve başvuru şartları

KPSS şartsız ve KPSS puanıyla kadın erkek subay-astsubay alımı için detaylar asker olmak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Bu anlamda muvazzaf subay alımı tarihi ve başvuru şartlarını haberimizde detaylı olarak vermeye çalıştık. Astsubay alımı, lisans ve ön lisans mezunları arasından yapılır. Alımlar KPSS şartsız ve KPSS 60 puanı ile yapılır. Savunma Bakanlığı, 2020 yılı astsubay alımını Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapacak. Peki MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler?
HANGİ KUVVET KOMUTANLIKLARINA ALINACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı astsubay alımını Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapacak.
İLAN NE ZAMAN GELECEK?
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Ön lisans KPSS sonuçları ise 26 Kasım'da açıklanacak. Astsubay alımı için sonucun açıklanmasının beklendiği tahmin ediliyor.
MSB MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?
Milli Savunma Bakanlığı tarafındna bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere subay alımı yapılacağına yer verildi.
MSB PERTEM üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 10 Kasım 2020 (saat 23.59)'dur.
2. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.
3. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.
4. Başvurduğu branş için kılavuzda uygun Tablo (TABLO 1-3) ve geçerli (2016-2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir.
5. İngilizce ve Almanca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019) dahil başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puana sahip olanlar başvuru yapabilecektir. Söz konusu dil puanı olmayan adayların başvuru yapmaması gerekmektedir.
6. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puana sahip olanlar sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. Şehit/gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru ekranında Şehit/Gazi yakını bilgilerinden yüklemesi gerekmektedir.
8. Başvuru kılavuzunda adaylardan ön başvuru sırasında sistem üzerinden yüklenmesi istenen belgeleri yüklemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU DETAYLARI
(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)'da gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),
(3) Lisansüstü eğitim zorunluluğu olan branşlarda TABLO (1-3)'de yer alan şartları taşıyanlar,
(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)'da gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından "Eğitim Bilgileri" başlığının altında bulunan 'Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra 'Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben "Eğitim Bilgileri" alanında bulunan 'Diploma/Denklik Bel. Yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(5) Tablo (1-3)'deki kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili sütunlardaki şartları taşıyor olanlar,
(6) Tablo (1-3)'daki İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019 - 2020 dahil) başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(7) Tablo (1-3)'deki Beden Eğitimi öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan baz alınacaktır) ve ilave olarak Tablo (1-3)'de belirtilen şartlar başlığı altındaki belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(13) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar
(14) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(15) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
(16) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.