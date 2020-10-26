SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Organize sanayi bölgelerimizde elektrik tüketimi artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayisinin koronavirüs dönemindeki toparlanmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"EYLÜL VE EKİM PERFORMANSI PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİN ÜZERİNDE"

Bakan Varank açıklamasında şunları söyledi "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde.

"YILIN SON İKİ ÇEYREĞİ ASGARİ HASARLA ATLATILACAK

Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak.

"BÜTÇEMİZ YÜZDE 50 ARTMIŞ DURUMDA"

Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz.

"YABANCI FİRMALAR ENDİŞEYE SAHİP DEĞİL"

Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."