Devletten ücretsiz elektrik! Kimler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Tek koşulu var sonra hemen ödeme yapılıyor!

Bunlar arasında hane başında kişi başı gelirin asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden az olması yani 2020 yılı için bu tutarın 701 TL ve altında olması istenmektedir. Bu şartı sağlayanlar ilgili destek için başvuru yapabilmektedir.

Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyenlerin ise ilgili şartı sağladıktan sonra ikamet ettikleri ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat gerçekleştirecekleri başvurular ile gerçekleştirilmekte olup başka bir sosyal yardım alanlar yine bu destekten yararlanabiliyor.