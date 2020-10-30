Binlerce kişiye erken emeklilik yolu: İşte yapılandırma başvuru detayları... Vergi yapılandırmasına ilişkin hazırlanan kanunda emeklilik hayali olanları ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar borçlarını yapılandırarak emeklilik imkanına kavuşacak. Düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer aldı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacak. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecekler.
YIL SONUNA KADAR BAŞVURU YAPILACAK
Yapılandırma teklifi için henüz başvurular başlamadı. TBMM 'de komisyonda kabul edilen teklif, önümüzdeki hafta Genel Kurul'a gelecek. TBMM Genel Kurul'unda yapılacak görüşme sonrası teklif, oylanıp Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası sonrası karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından yapılandırma başvuruları başlayacak. Başvuruların 9 Kasım civarında başlaması bekleniyor. Yapılandırma başvuruları Aralık ayının sonuna kadar alınacak. Yapılandırma başvurusu vergi dairelerinden ve İnteraktif Vergi Dairesi resmi internet sayfasından yapılacak.
YAPILANDIRMADAN BİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK
Yapılandırma teklifinde , yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek.
Söz konusu düzenlemeye göre Bağ-Kur'luların 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bağkurlu olan ve prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar ya da hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusu yapacak. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.
SÜRELER DONDURULACAK
Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.
Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.
NE DEĞİŞECEK
*Torba yasa ile Bağ-Kurlulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi.
*Borcu yüzünden emekli olamayanlara fırsat çıktı.
* 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların borcu silinip günleri dondurulacak.
*Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.
*Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
*Daha önce günleri dondurulanlar 2 ay içinde ihya edebilecek.
*Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve ana parayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
*Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar emekli olabilecek.
İHYA SİSTEMİ NEDİR?
Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.
MİRASÇI DA ALABİLİR
Tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan mirasçı parası alabiliyor.