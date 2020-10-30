





2028'E KADAR BİTECEK

Kanuni sondaj gemisini Haydarpaşa Limanı'na çekip direğinin söküleceğini söyleyen Dönmez, "Kasım ayı içerisinde onu Filyos'a çekeceğiz. Önümüzdeki yılın ocak ayında aktif olarak çalışmaya başlar. İki sismik gemimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz'de çalışıyor. Oruç Reis'te Kaş'ın güneyindeki sahada oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi güney kuzey taramalarına geçiyoruz. Burada da yaklaşık 2 aylık bir programımız var bu iki boyutlu çalışmanın sonuçlanması için. Sonra verileri değerlendireceğiz üç boyutlu sismikler için bir iş planı yapacağız" dedi. Karadeniz'de kasım başından itibaren Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacaklarını anlatan Dönmez, şunları vurguladı: "Orada toplam 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı bir 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Ama ilk üretimi 2023'te yapacağız. 2023'e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak üretime almaya başlarız. Planımız 2028'e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek."



ÜÇÜNCÜ GEMİYİ ALABİLİRİZ

Üçüncü sondaj gemisinin satın alınması ya da kiralanması konusunda da çalışma olduğunu anlatan Dönmez, "Şu an da arkadaşlar da çalışıyorlar. Hangisi ekonomik olacaksa bizim açımızdan onu tercih edeceğiz" dedi.

