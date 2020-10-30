Son dakika asgari ücret haberleri: AGİ dahil zamlı asgari ücret milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda zam oranlarına ilişkin talep ve tekliflerin sunulmasında en önemli kaynak enflasyon oranlarıdır. Çalışanların enflasyon oranından daha düşük tutarda bir ücret almamaları sağlanırken görüşmelerde sendikalar zam teklifini enflasyon oranlarına göre sunarlar. Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantılar sonucunda asgari ücret tutarları kamuoyuna açıklanıyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 2.943, net 2.324 TL olarak duyuruldu. Peki, AGİ dahil asgari ücret 2021 ne kadar?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zam oranına ilişkin talep ve teklifler için en önemli veri olarak enflasyon oranı öne çıkıyor. Çalışanların enflasyon oranından daha düşük tutarda bir ücret almamaları sağlanırken görüşmelerde sendikalar zam teklifini enflasyon oranlarına göre sunarlar.
Eğer Merkez Bankası'nın enflasyon oranlarına dair tahminleri doğru çıkar ve 2020 yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 12.1 olursa maaşlara en az bu düzeyde bir zam yapılması beklenir. 2 bin 324 TL olan asgari ücret yüzde 12.1'lik zam ile 2 bin 605 TL'ye yükselir.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA OLARAK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş,evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan)
1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş,evli (eşi çalışmayan)
2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş,evli (eşi çalışmayan)
3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.