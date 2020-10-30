Yılın meslekleri belli oldu! Maaşları dudak uçuklatıyor

Corona virüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte Hürriyet'in aktardığı habere göre corona virüste parlayan meslekler...

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