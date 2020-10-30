Cumhuriyet'in 95'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Zafer Anıtı' tanımlamasıyla açılışı yapılan, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, geride bıraktığı 2 yılda yaklaşık 72 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yaptı. Coronavirüs salgınına rağmen mevcut yatırımlarına devam ederek 3'üncü bağımsız pistini hizmete alan ve uçak taksi sürelerini yüzde 50 oranında azaltan havalimanı, salgın süresince aldığı sağlık önlemleriyle de ön plana çıktı. İstanbul Havalimanı, 'Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

'GLOBAL YAKLAŞIM ŞART'

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Şu anda geçen sene bu zamanlarda var olan hacmin sadece üçte birine sahibiz. Hava trafinde 2019'un yüzde 40'ı kadar trafik mevcut" dedi. İstanbul Havalimanı gibi büyük havalimanlarının her zaman bir hacme sahip olduğunu ancak küçük havalimanlarının zorluklar yaşadığını belirten Samsunlu, "Çözüm için global bir yaklaşım izlenmelidir" dedi.

YATIRIMA DEVAM

Bu yıla güçlü bir başlangıç yaparak ilk 2 ayda 10 milyona yakın yolcuyu ağırlayan havalimanı, Mart'tan itibaren Coronavirüs salgınına rağmen yatırımlarına devam ederek 14 Haziran'da 3'üncü bağımsız pistini devreye soktu. Havalimanı bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı oldu.

42 AYDA YAPILDI

İlk etabı 42 ay gibi rekor bir sürede bitirildi.

29 Ekim 2018'de hizmete açıldı.

İlk tarifeli sefer 31 Ekim 2018'de gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan 'büyük göç' olarak adlandırılan taşınma sonrası 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladı.

İlk yılında 52 milyon yolcuya hizmet sundu.