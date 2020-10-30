Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.

Basında yer alan ve sıkça dile getirilen intibak zammı iddialarında ise TÜED tarafından dile getirilen intibak düzenlemesi talebi yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir düzenleme olmasını talep etmiş ve bu konuda çalışma yapılmasını talep etmişti. Ancak bu dönemde ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki dönemler için bilinen bir çalışması bulunmuyor.