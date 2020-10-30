Gıda kurutmaya yerli teknoloji

Gıda kurutma teknolojileri geliştiren Türk firması Temas Global, organik gıda kurutma makinesi olma özelliğine sahip yeni cihazı Fareffect'i piyasaya sundu. Fareffect Genel Müdürü Mustafa Güngör, "Endonezya, Azerbaycan, Gana, Rusya, Almanya gibi ülkelerden gelen firmalarla makinemiz ile ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda çiftçilerin katma değerli ürün elde etmeleri için cihazı tasarladık. Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleriyle özellikle kooperatiflere gıda kurutma makinesi temini veya tesis kurulumu hususunda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Yaş olarak satılan bir meyve ile kurutulmuş şekilde satılan meyve arasında en az 5 kat fiyat farkı olduğunu dile getiren Güngör, şöyle konuştu: "Bu üretici için cazip bir durum. Ayrıca yılda binlerce ton meyve-sebze, tüketilmediği için çöpe gidiyor. Bu israfın önüne geçmek için gıdaların kurutulması ülke ekonomisine oldukça fazla katkı sağlar. Özellikle de dış pazara yönelik çalışıldığında katma değeri yüksek ürünler ihraç edilebilir."