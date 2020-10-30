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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
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    Geleceğimiz

     çılar Meclisi (), Cumhuriyet'in 97. vesilesiyle özel bir film hazırladı. Film, Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin ihracatla dünyaya taşınması mesajı veriyor.

    Geleceğimiz ihracat

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyet'in 97. vesilesiyle özel bir film hazırladı. Film, Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin la dünyaya taşınması mesajı veriyor.

    TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyeizin 100. yılına doğru hızla ilerlerken bugün de aynı şevk ve heyecanla ihracat ailesi olarak her yere şu cümleyi haykırıyoruz: Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimizdir. ihracatla yükselecek, çünkü ihracat Türkiye'nin gerçek gücünü gösteren en önemli faaliyetlerden biri olarak, Cumhuriyet'in değerleri arasına girmiştir" dedi.

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