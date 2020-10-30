Geleceğimiz ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. Film, Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin ihracatla dünyaya taşınması mesajı veriyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru hızla ilerlerken bugün de aynı şevk ve heyecanla ihracat ailesi olarak her yere şu cümleyi haykırıyoruz: Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimizdir. Türkiye ihracatla yükselecek, çünkü ihracat Türkiye'nin gerçek gücünü gösteren en önemli faaliyetlerden biri olarak, Cumhuriyet'in değerleri arasına girmiştir" dedi.