Elindeki mevcut aracı bir üst modeliyle değiştirmek isteyenler ya da yeni bir araba sahibi olmak isteyenler özellikle ikinci el araba fiyatlarının çok yükselmesinden yakınıyor. Dünyada bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde araç üretilememesi ikinci ele talebi arttırdı ve fiyatlar oldukça yükseldi. Firmalar sıfır otomobil üretimine başladı ancak ikinci el araba fiyatları hala aynı seviyelerde. İnternet ilan sitelerinde en çok incelenen modeller arasında SUV'lar ön plandaki yerini koruyor. Bu bağlamda haberimizde sizler için en ucuz SUV araçları derledik. Ortalama fiyat aralığına bakarak fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Fiyat aralığı 100 bin ile 200 bin TL arasında değişen SUV araba markaları

Opel Mokka

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-200 bin lira