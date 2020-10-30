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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 22:31
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    • 30.10.2020 22:31
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    Fiyatları o seviyelerde geziniyor! Araç almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz araçlar

    İnternetteki ilan sitelerinden otomobil bakanlar özellikle koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu yana ikinci elde araba fiyatlarının yükselmesinden yakınıyor. Salgın nedeniyle bir süre otomobil firmaları sıfır araba üretemeyince ikinci elde fiyatlar gün geçtikçe artmış gözler ise rakamların ne zaman düşeceğine çevrilmişti. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer alıyor ve vatandaşların çok incelediği modeller arasında bulunuyor. Haberimizde ı sizin için derledik.

    takvim.com.tr
    Fiyatları o seviyelerde geziniyor! İşte en ucuz SUV araçlar

    Elindeki mevcut aracı bir üst modeliyle değiştirmek isteyenler ya da yeni bir araba sahibi olmak isteyenler özellikle ikinci el araba fiyatlarının çok yükselmesinden yakınıyor. Dünyada bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi sürecinde araç üretilememesi ikinci ele talebi arttırdı ve fiyatlar oldukça yükseldi. Firmalar sıfır otomobil üretimine başladı ancak ikinci el araba fiyatları hala aynı seviyelerde. İnternet ilan sitelerinde en çok incelenen modeller arasında SUV'lar ön plandaki yerini koruyor. Bu bağlamda haberimizde sizler için en ucuz SUV araçları derledik. Ortalama fiyat aralığına bakarak fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

    Fiyat aralığı 100 bin ile 200 bin TL arasında değişen SUV araba markaları

    Opel Mokka

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-200 bin lira

    Nissan Qashqai

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-200 bin lira

    Suzuki Vitara

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-180 bin lira

    Hyundai ix 35

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Renault Captur

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-200 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-150 bin lira

    Nissan Juke

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-180 bin lira

    KIA Sportage

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-200 bin lira

    Dacia Duster

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-180 bin lira
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    Haberler Ekonomi Fiyatları o seviyelerde geziniyor! Araç almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar