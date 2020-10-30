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    • 30.10.2020 23:10
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    nda yeni sürprizler yer alıyor! Her araçta olması gereken aksesuarlar...

    yla yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi duyuruldu. 'ta bu hafta sonu Benzinli Ağaç Motoru, Hugel Akü 12V 60AH, Kompresör, 4 Parça Oto Paspas, Akü Takviye Kablosu, Aprilla Oto Süpürge, Asonic Araç Çakmak Şarjı, Radyatör Antifirizi ve Nestle 1927 Sütlü Çikolatalı Gofret 12’li Paket ürünleri ön planda yer alıyor. İşte ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    31 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni sürprizler!

    31 Ekim ŞOK aktüel kataloğuyla yarın birbirinden farklı onlarca ürün satışa sunulacak. Kataloğda hafta sonu özellikle otomobil aksesuarları ve malzemeler dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında 4 Parça Oto Paspas, Hugel Akü 12V 60AH, Asonic Araç Çakmak Şarjı ve Aprilla Oto Süpürge yer alıyor. İşte 31 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürün fiyat listesi

    31 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız
    • Su eksiltmez

    Kompresör
    • 150 PSI
    • 3 metre kablo,1 metre hortum
    • 3 ayrı şişirme ucu
    • Analog basınç göstergesi

    Oto Süpürge
    • Yıkanabilir HEPA filtre
    • 0,4 L toz haznesi • Kolay temizlenir
    • Araç çakmak girişi • DC12V, 60W

    4 Parça Oto Paspas

    Bijon Anahtarı
    17, 19, 21, 23

    Kışlık Oto Bakım Seti

    • Buz çözücü 200 ml • Buğu önleyici 200 ml • Yağmur kaydırıcı 200 ml • Buz kazıyıcı • Uygulama bezi

    Araç Çakmak Şarjı
    3.1A

    Oto Cam Suyu -21
    5 lt

    Activex Antibakteriyel Islak Havlu
    2x56 yaprak
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    Haberler Ekonomi 31 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yeni sürprizler yer alıyor! Her araçta olması gereken aksesuarlar...