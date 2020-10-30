31 Ekim ŞOK aktüel kataloğuyla yarın birbirinden farklı onlarca ürün satışa sunulacak. Kataloğda hafta sonu özellikle otomobil aksesuarları ve malzemeler dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında 4 Parça Oto Paspas, Hugel Akü 12V 60AH, Asonic Araç Çakmak Şarjı ve Aprilla Oto Süpürge yer alıyor. İşte 31 Ekim ŞOK aktüel kataloğu ürün fiyat listesi
31 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
• Su eksiltmez
Kompresör
• 150 PSI
• 3 metre kablo,1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Oto Süpürge
• Yıkanabilir HEPA filtre
• 0,4 L toz haznesi • Kolay temizlenir
• Araç çakmak girişi • DC12V, 60W
4 Parça Oto Paspas
Bijon Anahtarı
17, 19, 21, 23
Kışlık Oto Bakım Seti
• Buz çözücü 200 ml • Buğu önleyici 200 ml • Yağmur kaydırıcı 200 ml • Buz kazıyıcı • Uygulama bezi
Araç Çakmak Şarjı
3.1A
Oto Cam Suyu -21
5 lt
Activex Antibakteriyel Islak Havlu
2x56 yaprak