27 yıldır gözünden bile sakındı! Şimdilerde servet değerinde teklifler yağıyor! O ise...

27 yıldır gözünden bile sakındı. Şimdilerde servet değerinde teklifler yağıyor. Günümüzde milyonlarca insan klasik arabalara ilgi duyuyor. Özellikle 50-60-70-80-90 model arabaların koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. Sivas kent merkezinde yaşayan emekli Serdar Tuncay, 27 yıl önce 11 bin marka aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüse gözü gibi bakıyor. Klasik otomobil merakı da olan Tuncay, yıpranmış olan minibüsü 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi. Tuncay, satın aldığında 15 bin 600 kilometrede olan minibüsünü yeniden yollarla buluşturdu.

27 YILDIR GÖZÜNDEN BİLE SAKINDI!

Sivas'ta özenle baktığı 44 yıllık klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan Serdar Tuncay, 27yıldır kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor.