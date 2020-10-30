Emekli maaş zammı beklentisi son dakika açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlara yeni ödeme ve yeni kazançlar gündeme gelebilir. Bu bağlamda 2020'de birçok kazanım sağlayan emekli vatandaşlar, 2021'i de heyecanla beklemekteler. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor... Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzman olanlarda ise 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Peki Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı enflasyon hedefleri kapsamında 2021 yılı Ocak ayında maaşlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?