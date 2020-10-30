e-ticarette rekor serisi geliyor

Covid-19 salgını e-ticaretteki yükselişi hızlandırdı. e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı yükselirken; dijitalleşmeye yönelik yatırımlar artırıldı. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; Türkiye'nin, kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. e-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak. Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payları artırılacak. e-ticaret kanalıyla ihracatın artırılmasını teminen yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek ve şirketlerin Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan e-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderlerinin desteklenmesine devam edilecek. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak. Geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl rekorla 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu yıl yüzde 36.5 olan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının da 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor.