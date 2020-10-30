Düşük glutenli makarna üretiyor

Manyas ilçesindeevinin bahçesindeki imalathanesinde özel gereksinimli çocuklar için atalık tohumlardan makarna çeşitleri üretiyor. Karakaş, "Gluteni düşük atalık buğdayları toplarız, saklarız. Zamanı geldiğinde 25'er kilogramlık partiler halinde üretilir. Özel çocuklarımıza bu özel buğdayları makarna formunda veririz" dedi. Annelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Karakaş, endüstriyel tuz tercih etmediklerini, kaz ve ördek yumurtası kullandıklarını söyledi.