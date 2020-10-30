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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
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    Devletten liman hamlesi

    Yıllık plana göre; ’un uluslararası bir hava kargo, bakım-onarım ve aktarma merkezi olması sağlanacak. İstanbul ve havalimanları arasında demiryolu bağlantısı kurulacak. Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı demiryolu projesinin ihalesine çıkacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pisti tamamlanacak.

    HASAN AY
    Liman hamlesi

    2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, son dönemde tartışmaların odak noktasında olan Doğu Akdeniz için önemli bir proje yer aldı. Bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük liman yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan , bu kapsamda bölgesinde de bir liman inşa edecek. Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2021 yılında Doğu yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak. Lojistik alanında Türkiye'nin önderliğinde ticari bir girişim hayata geçirilecek. Ayrıca, 2021 yılında Filyos Limanı'nın altyapı çalışmaları da tamamlanacak.

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