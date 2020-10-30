Devletten liman hamlesi

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, son dönemde tartışmaların odak noktasında olan Doğu Akdeniz için önemli bir proje yer aldı. Bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi ve Kuşak ve Yol Girişimi güzergahında etkin olmayı sağlamak için büyük liman yatırımlarını hayata geçirmeyi planlayan Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz bölgesinde de bir liman inşa edecek. Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları tarafından yürütülecek proje kapsamında, 2021 yılında Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etüt-proje çalışmaları tamamlanacak. Lojistik alanında Türkiye'nin önderliğinde ticari bir girişim hayata geçirilecek. Ayrıca, 2021 yılında Filyos Limanı'nın altyapı çalışmaları da tamamlanacak.